A22 registra un utile di 15,9 mln nel 1/o semestre del 2021

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Il bilancio del primo semestre di Autostrada del Brennero Spa chiude con 15,98 milioni di utile netto (con un incremento di 14,34 milioni rispetto al dato semestrale 2020) e un margine operativo lordo di 33,11 milioni.

Si registra - a quanto riferisce un comunicato dell'azienda - un aumento dei ricavi da pedaggio di 11,81 milioni rispetto allo scorso anno, nonostante il crollo del traffico dei primi mesi del 2021, mentre negli ultimi due weekend i volumi di traffico di hanno superato quelli del 2019, con il picco di +9,3% registrato domenica 25 luglio (il dato annuale al 30 giugno registrava un -30%).

"Se il traffico dei mezzi pesanti sembra tornato a livelli pre-Covid da almeno un mese, a sorprendere positivamente sono i dati del leggero, tornati positivi già nel weekend di metà luglio e divenuti nettamente positivi nello scorso weekend. Un dato particolarmente confortante se pensiamo che si tratta per lo più di traffico generato dal turismo, settore fondamentale per il sistema Italia e per i territori lambiti dalla A22", ha osservato l'amministratore delegato, Diego Cattoni.

Nei primi sei mesi dell'anno, la società ha inoltre stanziato 30,9 milioni di euro in manutenzioni. (ANSA).