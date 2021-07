Covid: zero decessi in Trentino e 45 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Per il 24/o giorno consecutivo non si registrano vittime per covid in Trentino, ma i nuovi casi positivi sono 45: 25 individuati su 624 tamponi molecolari e 20 su 1.129 test rapidi antigenici. Oggi si registrano 18 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare.

Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria provinciale precisando che le rianimazioni degli ospedali continuano a rimanere vuote per i casi dovuti alla pandemia. I pazienti ricoverati nei reparti sono ancora 6, perché ieri sono stati registrati un nuovo ricovero e una dimissione.

Stamane risultavano somministrati 558.116 vaccini, di cui 233.303 seconde dosi. (ANSA).