Calcio: Pjaca nel ritiro Torino, pronto al primo allenamento

(ANSA) - SANTA CRISTINA VALGARDENA (BOLZANO), 29 LUG - Ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro, a Santa Cristina Valgardena, Marko Pjaca. L'ormai ex giocatore della Juventus è pronto a lavorare agli ordini di Ivan Juric e potrebbe esordire in granata già sabato pomeriggio, nell'amichevole in Francia contro il Rennes. (ANSA).