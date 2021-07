Alto Adige: Katharina Zeller candidata sindaco Svp a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - E' Katharina Zeller la candidata sindaco della Svp a Merano. L'avvocata 34enne è figlia dell'ex senatore Karl Zeller e della senatrice Julia Unterberger. Da alcuni mesi Zeller guida il partito della stella alpina nella città del Passirio e ora ha sciolto le riserve per quanto riguarda le comunali che si svolgeranno il 10 ottobre, previste in un primo momento per questa primavera e poi rinviate a causa della pandemia. Ieri sera il direttivo della Svp meranese ha approvato la sua candidatura all'unanimità. (ANSA).