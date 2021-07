Precipita da slackline per 8 metri in val Gardena, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Un altoatesino di 33 anni ha riportato gravi ferite in un incidente con la slackline, una fettuccia di pochi centimetri di larghezza sulla quale si cammina come un funambolo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi del rifugio Juac, in val Gardena, dove l'uomo aveva teso una slackline tra due alberi a circa otto metri d'altezza.

Da alcuni giorni si stava allenando sul posto, ma oggi evidentemente l'autosicura non ha evitato la caduta sul suolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato l'altoatesino all'ospedale di Bolzano, dove ora è ricoverato in gravi condizioni con un politrauma. (ANSA).