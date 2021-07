Itas-UniTrento, rinnovato accordo di collaborazione

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - Firmato oggi il rinnovo per cinque anni dell'accordo di collaborazione fra Itas Mutua e Università di Trento.

In particolare, le due realtà "collaboreranno attivamente per sviluppare nuove e ulteriori iniziative formative e culturali idonee a favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze sul territorio, creare opportunità di inserimento e potenziamento nel tessuto sociale da parte dei giovani laureati, promuovere la diffusione e la consapevolezza della cultura assicurativa tra i giovani e gli adulti". Con questo accordo, inoltre, Itas e Università di Trento si impegneranno a "promuovere il dialogo tra imprese e territorio e ad attivare partnership scientifico-accademiche con altri atenei e centri di ricerca sulle tematiche assicurative". Prevista anche l'attivazione di tirocini curriculari, post laurea e extra curriculari presso Itas e la promozione di tesi di laurea e ricerche di settore, attraverso premi e finanziamenti. (ANSA).