Covid: 13 nuovi contagi a Bolzano, 21 positivi a test rapido

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Nelle ultime 24 ore si registrano 13 nuovi casi di contagio da coronavirus in Alto Adige, a fronte di 697 tamponi molecolari effettuati, mentre risultano positive ai test antigenici nasali 21 persone, su un tutale 2.265 tamponi processati. Non vi sono nuovi decessi. Lo comunica una nota dell'Azienda sanitaria di Bolzano.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono nove, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono sei, mentre non vi sono pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 695.

I decessi complessivi sono 1.183 e i guariti totali 73.873 (di cui tre nelle ultime 24 ore). (ANSA).