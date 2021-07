Alpinista precipita e muore in val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Un alpinista ha perso la vita, precipitando durante una scalata in val Gardena. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 17 mentre l'uomo stava percorrendo la Forcella Pana sul Seceda. Si tratta di una via tra ghiaioni e rocce, a tratti esposta, ma non particolarmente difficile. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 2, il soccorso alpino e i carabinieri. (ANSA).