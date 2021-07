Uomo cade nel torrente Leno a Rovereto, molto grave

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - C'è stata una caduta accidentale all'origine di un incidente oggi a Rovereto, sul torrente Leno, in cui è rimasto coinvolto un sessantenne.

Lo confermano i carabinieri che sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del '118' per prestare soccorso all'uomo caduto da un parapetto nel greto del torrente.

Recuperato dai pompieri, il ferito è stato trasportato all'ospedale in condizioni molto gravi. (ANSA).