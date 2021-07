Green Pass: Kompatscher, risolvere problemi aventi diritto

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha sollecitato una tempestiva soluzione dei problemi con il Green Pass, che sarebbe non accessibile per molti aventi diritto. "E' inaccettabile che chi dovrebbe avere il green pass non può scaricarlo e i malumori sono comprensibili", ha detto Kompatscher, proponendo che la Provincia di Bolzano subentri per aggiornare la banca dati. "Questo servizio semplicemente deve funzionare", ha aggiunto.

Kompatscher ha confermato un trend positivo per quanto riguarda la campagna vaccinale degli ultimi giorni, attribuendolo in parte all'estensione del green pass, come anche ai servizi di "bassa soglia", come i vax-bus e i vaccini senza appuntamento: "Speriamo che il trend perduri, perché il green pass è l'unico strumento per evitare un nuovo lockdown". Il governatore ha confermato che l'Alto Adige applicherà in toto le nuove normative statali per il green pass, ricordando che in alcuni settori - come le palestre - era già previsto in Alto Adige. (ANSA).