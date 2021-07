Cure oncologiche e capelli, un servizio dalla Lilt Trento

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - "Dopo le terapie non riesco a gestire i miei capelli, cosa fare: taglio o lascio crescere?" o anche "Sto facendo la chemio terapia e vorrei provare una parrucca, voi mi potete aiutare?". È per rispondere a domande come queste che è nato il "Progetto Corolla" della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Trento. Il desiderio è di offrire a persone che stanno seguendo o hanno subito terapie oncologiche un orientamento, un aiuto nella scelta della parrucca più adatta - messa a disposizione gratuitamente - e consigli utili e pratici per la cura e gestione dei capelli.

Ad aiutare Lilt in questo progetto è Sabrina, una volontaria.

Sarà a disposizione nel suo salone di parrucchiera e in un angolo riservato si dedicherà ai pazienti oncologici che sentono questo bisogno. Per informazioni o appuntamenti 0461 824918 da martedì a sabato, dalle 9 alle 13, oppure scrivere a sabrina.sevegnani@gmail.com. (ANSA).