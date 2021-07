Temporale Bolzano, diversi interventi dei vigili del fuoco

(ANSA) - BOLZANO, 26 LUG - Un forte temporale si è abbattuto nelle prime ore della mattinata sulla città di Bolzano. Diverse le strade allagate, per il mancato deflusso. Il tunnel del Virgolo è stato brevemente chiuso per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere l'acqua che si era accumulata. In totale sono stati necessari dieci interventi dei vigili del fuoco per ripristinare i danni causati dal temporale.

Interventi per allagamenti di strade e cantine si sono resi necessari anche nell'Oltradige. (ANSA).