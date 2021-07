Nuova donazione al Cibio per ricerca su tumori cerebrali

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Consegnata al Dipartimento Cibio dell'Università di Trento la donazione di Milena Poliseno, 38 anni di Conversano (Bari), da oltre un anno affetta da glioblastoma, per proseguire nella lotta contro i tumori cerebrali. Insieme alle altre donazioni raccolte dalla Fondazione Giovanni Celeghin di Padova, servirà a finanziare la ricerca di una cura per il glioblastoma multiforme, il tumore cerebrale più aggressivo. Al Dipartimento Cibio allo studio il riposizionamento e potenziamento di un farmaco già in uso come antibiotico.

La donazione di Milena Poliseno (4.257 euro) si aggiunge a quanto donato nei mesi scorsi dalla Fondazione: quasi 170.000 euro, in parte già assegnati, frutto della donazione di Michele Zanin di Orsago (Treviso) per ricordare la moglie Paola Rusca, scomparsa a soli 56 anni.

"L'obiettivo del nostro lavoro di ricerca, reso possibile dalla Fondazione Celeghin, è andare direttamente al cuore del problema, l'identificazione di un farmaco efficace per un tumore che resiste attualmente a tutti i trattamenti. Lo stiamo facendo seguendo una via che pensiamo originale, con molta determinazione", afferma Alessandro Quattrone, direttore del Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata Cibio. (ANSA).