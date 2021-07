Covid: nessun decesso in Trentino, 7 ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Nessun decesso per Covid-19 in Trentino. Nella giornata di ieri sono avvenuti 2 nuovi ricoveri e nessuna dimissione, quindi attualmente i pazienti ricoverati risultano 7, di cui nessuno in rianimazione. Sono 11 i nuovi casi positivi al tampone molecolare e 6 all'antigenico, a fronte di 157 test molecolari e di 310 tamponi rapidi. I molecolari hanno inoltre confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questa mattina risultavano somministrati 544.725 vaccini (di cui 225.027 seconde dosi); a cittadini over 80 sono state somministrate 66.797 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 88.690 dosi e tra i 60-69 anni 102.531 dosi. Un ultimo dato riguarda i guariti: con i 12 di oggi il totale da inizio pandemia arriva a 44.527. (ANSA).