In bici in sicurezza dalla Val di Non alla Mendola

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - Inaugurato al Giardino della Rosa di Ronzone, il nuovo tratto della ciclopedonale che va da Ronzone alla località Waldheim nel Comune di Sarnonico. La cerimonia, anticipata da una biciclettata inaugurale, ha visto la presenza dell'assessore provinciale al turismo e sport, Roberto Failoni, e dei sindaci di Ronzone, Cavareno, Romeno, oltre che il vicesindaco di Sarnonico e dei vertici dell'Apt della val di Non. Presente anche lo chef noneso Cristian Bertol.

"L'opera inaugurata oggi - sottolinea l'assessore Failoni - rappresenta un altro tassello nell'offerta turistica della Val di Non e del Trentino. Arricchire l'estensione e migliorare le connessioni della rete ciclopedonale consente di dare a chi viene in vacanza nel nostro territorio una motivazione ulteriore per godere del paesaggio e del relax all'aria aperta. In una fase come questa caratterizzata dal Covid, si tratta di elementi che danno al Trentino e alla val di Non nuovi strumenti per aumentare l'attrattività turistica. Senza dimenticare che le ciclopedonali sono un arricchimento delle opportunità di mobilità leggera e sportiva anche per i residenti". (ANSA).