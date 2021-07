Covid: nessun decesso, ma 39 casi e più ricoveri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Il 19/o giorno senza decessi per Covid in Trentino, ma 39 nuovi contagi e ricoveri in aumento.

Sono pertanto 6 al momento i pazienti Covid-19 ricoverati, nessuno dei quali in rianimazione. Intanto le vaccinazioni fanno un altro passo in avanti: questa mattina è stata superata la soglia delle 542.000. Un altro balzo lo fanno registrare i guariti che oggi sono 39 e portano il totale a 46.173. (ANSA).