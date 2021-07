Corsa montagna: Wedel e Uber vincono Stelvio Marathon

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - Si è corsa oggi la 4/a edizione della 'Stelvio Marathon' che da Prato allo Stelvio ha portato i 430 runners ai 2.843 metri di Rifugio Garibaldi, lungo il tracciato di 21 km e 2.100 metri di dislivello, modificato rispetto alle passate stagioni. La vittoria è andata al tedesco Konstantin Wedel in campo maschile e alla trentina Carlotta Uber tra le donne. In particolar modo, la ragazza classe 2001, nonostante fosse alla sua prima partecipazione alla manifestazione altoatesina e non avesse mai gareggiato su distanze così lunghe, vanta già un palmares di tutto rispetto, tra cui la vittoria nel Campionato Italiano Juniores di corsa in montagna 2020, a cui andrà ad aggiungersi anche quella della 'Stelvio Marathon'.

Al maschile, podio interamente di marca tedesca con Julian Beuchert e Luca Hilbert rispettivamente secondo e terzo, mentre in campo femminile sono state la svizzera Flurina Eichholzer e la tedesca Melanie Albrecht a completare il podio. (ANSA).