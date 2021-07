Alto Adige: Commissione Sei approva norma sul censimento

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Alla Prefettura di Bolzano si è tenuta la prima riunione della la Commissione dei Sei - l'organo paritetico composto da membri indicati dal Governo e dalla Provincia Autonoma dell'Alto Adige/Sudtirol avente il compito di elaborare le norme previste dall'articolo 107 della Costituzione per dare completa attuazione allo Statuto speciale della suddetta provincia autonoma - e in questa prima seduta sono state approvate in maniera definitiva due norme d'attuazione, inerenti il censimento, anche linguistico e la proroga dei medici a tempo determinato". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato e presidente della Commissione dei Sei.

"Inoltre - prosegue- è stata approvato in prima deliberazione l'ampliamento della pianta organica dei giudici di Corte d'appello. Sono norme che attendevano da un anno e mezzo di essere approvate, le abbiamo approvate in questa prima seduta: così vince la politica del 'fare' a vantaggio dei cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca. E adesso avanti tutta, perché la 'commissione dei 6' tornerà a riunirsi già il 4 agosto", conclude Calderoli. (ANSA).