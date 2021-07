Alpinista austriaco disperso trovato morto in valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - E' stato recuperato morto sulla Punta Bianca, in Valle Aurina, un alpinista austriaco, disperso da ieri. Il turista, dopo aver soggiornato in una pensione di Molina di Tures, ha affrontato la salita verso il rifugio Gran Pilastro. In serata i familiari hanno lanciato l'allarme perché l'uomo non rispondeva al telefono. Sono così scattate le ricerche. Infine, altri alpinisti hanno avvistato lo zaino dell'alpinista ai piedi di un pendio a circa 3.200 metri di quota e hanno avvisato i soccorritori che hanno provveduto al recupero della salma. (ANSA).