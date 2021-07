In bici da Rovereto a Capo Nord per la mobilità sostenibile

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Da Rovereto a Capo Nord in bicicletta, senza supporto, in 22 giorni attraversando 11 nazioni per un totale di 4.000 chilometri. È questa la sfida che si apprestano a compiere i 190 partecipanti alla NorthCape4000, competizione di bikepacking, giunta alla quarta edizione e nata per sensibilizzare sui temi della mobilità alternativa, sostenibile e della tutela dell'ambiente.

La manifestazione partirà domani mattina dai nuovi spazi produttivi a basso impatto ambientale 'Be Factory' in Progetto Manifattura a Rovereto. Gli iscritti sono 190 provenienti da tutta Europa.

Tra i patrocinatori dell'iniziativa ci sono il Gruppo Pirelli, la startup trentina Endu, ma anche i sistemi di promozione territoriale come Invest in Trentino, Norway powered by nature e numerose città europee, tra cui i comuni di Rovereto, di Cracovia (Polonia), di Rovaniemi (Finlandia), di Tihany (Ungheria), di Riga (Lettonia) e Capo Nord (Norvegia).

(ANSA).