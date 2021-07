Covid: 10 ragazzi positivi in albergo di Brentonico

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Dieci casi di positività al covid di ragazzi non residenti in regione sono stati rilevati, grazie ad uno screening, nell'hotel Bucaneve a Brentonico.

Lo rende noto il vice sindaco di Brentonico, Moreno Togni, precisando che tutti i positivi sono asintomatici e verranno fatti tornare nel proprio domicilio secondo le indicazioni dell'Azienda sanitaria. In via precauzionale tutti i clienti negativi torneranno a casa. L'albergo - aggiunge Togni - riprenderà la normale attività tra pochi giorni, dopo la sanificazione. (ANSA).