Terrorismo: Corte Milano conferma, prescritta pena Bergamin

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La Corte d'Assise di Milano, respingendo il ricorso della Procura, ha confermato l'ordinanza con cui a maggio ha dichiarato l'"estinzione" per prescrizione della pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex terrorista Luigi Bergamin, difeso dal legale Giovanni Ceola e condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna (pena prescritta nel 2008), avvenuti nel 1978 e 1979.

L'ex militante dei Proletari armati per il comunismo si è costituito in Francia dopo l'ormai noto blitz della fine di aprile.

Contro il provvedimento in cui si ribadisce che la pena è prescritta l''8 aprile di quest'anno, il pm dell'esecuzione Adriana Blasco può ricorrere in Cassazione. (ANSA).