Covid: ancora braccio di ferro sanitari no vax in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - Nonostante le sospensioni, prosegue il braccio di ferro dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige con il personale no vax. Dei 3.967 sanitari inizialmente non vaccinati 1.674 nel frattempo sono tornati sui loro passi, ovvero solo 50 in più rispetto al bollettino del 14 luglio. Gli accertamenti in corso sono 262. (ANSA).