Due settimane senza decessi in Trentino, aumentano i contagi

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Sono 31 i nuovi contagi riportati oggi dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Un nuovo campanello di allarme, anche se resta positivo il segnale dato dall'assenza tanto dei decessi causati dal Covid (ed è il quindicesimo giorno consecutivo) quanto dei ricoveri in rianimazione. Intanto le vaccinazioni superano quota 525.000 ed altri 17 nuovi guariti fanno arrivare il totale da inizio pandemia a 44.470.

Sono stati individuati 8 positivi su 472 tamponi molecolari che hanno inoltre confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.354, dai quali sono emersi 23 casi positivi.

I pazienti ricoverati restano 2 e le rianimazioni sono libere da pazienti Covid.

La campagna di vaccinazione continua nel frattempo ad aggiornare i propri risultati: questa mattina le somministrazioni erano pari a 525.915 (di cui 213.417 seconde dosi). Nelle categorie over 80, 70-79 e 60-69 le dosi finora somministrate sono rispettivamente 66.667, 88.079 e 101.159.

