Covid: non ci sarà una via altoatesina su green pass

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Non ci sarà una via altoatesina sul green pass. Lo ha confermato il governatore Arno Kompatscher, annunciando che Bolzano seguirà le indicazioni di Roma. "Non ci sarà l'obbligo vaccinale, ma ci saranno incentivi per convincere gli indecisi. Il vaccino resta la migliore soluzione", ha ribadito il presidente della Provincia autonoma.

"Chi si vaccina - ha aggiunto - protegge sé e i suoi cari e dà un contributo alla società".

Come è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'assessore alla sanità Thomas Widmann, i contagi in Alto Adige stanno risalendo, riguardando ora soprattutto la fascia dei 40enni. "Con gli attuali criteri ci stiamo riavvicinando alla zona gialla", ha sottolineato Widmann.

Secondo l'assessore, i vax-bus in periferia registrano fino a 200 accessi al giorno. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altri due mezzi. "L'immunità di gregge è ancora lontana, il vaccino resta comunque l'unica strada verso una vita quasi normale", ha detto l'assessore. I test nasali resteranno gratuiti per i minorenni.

Kompatscher ha chiarito che Bolzano applicherà anche eventuali obblighi vaccinali per alcune categorie. Sono invece circa 100 i letti in terapia intensiva e 500 quelli in area medica dei quali l'Alto Adige potrebbe disporre in caso di un nuovo aumento dei casi Covid.