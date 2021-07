Consiglio Trento approva ddl Zanotelli su agricoltura bio

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Approvato in aula il ddl Zanotelli per la promozione dell'agricoltura biologica in Trentino. Le minoranze (9 astenuti e tre non partecipanti al voto) avrebbero preferito un rinvio del provvedimento a dopo il referendum di settembre e per attendere la riforma nazionale in arrivo alla quale la Provincia dovrà adeguarsi. Apprezzato però dalle opposizioni il confronto costruttivo con l'assessora, che ha migliorato il testo.

Dopo la discussione completata stamane degli ordini del giorno non ritirati in seguito all'intesa raggiunta dalle minoranze con l'assessora Giulia Zanotelli - si legge in una nota del Consiglio - il testo è stato approvato con 18 voti favorevoli, 9 di astensione mentre Dallapiccola con Demagri (Patt) e Zanella (Futura) non hanno partecipato al voto. Accolti tutti gli emendamenti concordati prima dall'assessora con i consiglieri di minoranza, che hanno permesso la rimozione delle proposte di modifica ostruzionistiche. Respinti solo pochi emendamenti di Zanella (Futura), Coppola (Misto - Europa Verde), Degasperi (Onda Civica) e Marini (Misto - 5 Stelle).

Al rapido esame di articoli ed emendamenti, che ha visto intervenire il solo Marini, sono seguite le dichiarazioni di voto che hanno evidenziato posizioni distinte tra i consiglieri di minoranza, alcuni dei quali hanno plaudito al miglioramento del testo del ddl durante la lunga discussione, reso possibile dalla disponibilità al dialogo dimostrata dall'assessora Zanotelli, anche se a loro avviso sarebbe stata preferibile una tempistica diversa per attendere sia il referendum sia la riforma nazionale sul biologico. Altri esponenti dell'opposizione hanno invece giudicato il ddl "puramente promozionale" (Dallapiccola), o troppo timido contro l'utilizzo i fitofarmaci e povero di risorse (Zanella). Il presidente Kaswalder ha chiuso i lavori di questa giornata aggiuntiva di lavoro ricordando che il Consiglio è convocato lunedì per avviare l'esame della manovra di assestamento del bilancio della Provincia. (ANSA).