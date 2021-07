Comune di Trento: "Servizio nidi, apprezzamento elevato"

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - "L'indagine annuale sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti del servizio di nido d'infanzia conferma l'affidabilità del servizio erogato nel Comune di Trento", afferma una nota di Palazzo Thun. Il tasso di risposta raggiunto è stato dunque pari al 73,3% (1.000 nuclei interpellati, 51 hanno finito il ciclo ad anno in corso). La soddisfazione media sul servizio (in una scala da 1 a 10) pari a 9,0 è in linea con gli anni precedenti (8,9 sia nel 2019 che nel 2018).

Osservando i singoli aspetti, sotto la soglia di soddisfazione dell'85% sono risultati il tempo di attesa per l'inizio della frequenza al nido e l'orario di apertura dei nidi a tempo pieno, solitamente più soddisfacenti, che hanno visto un calo del risultato presumibilmente a causa delle limitazioni Covid.

Considerando le risposte in termini di soddisfazione media (da "per niente soddisfatto", a cui è stato attribuito il valore 1, a "molto soddisfatto" che corrisponde a 4) gli aspetti che risultano tra i più apprezzati sono sviluppo e crescita del bambino favoriti dall'esperienza al nido (3,86), la relazione tra educatrici e bambino (3,86) e la fiducia nei confronti del personale del nido (3,83). I meno soddisfacenti invece, il tempo di attesa per l'inizio della frequenza al nido (3,09) e le informazioni presenti nel sito internet (3,18). (ANSA).