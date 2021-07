Germania: protezione civile Trentino Alto Adige è pronta

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - La protezione civile delle Province autonome di Bolzano e Trento è pronta ad intervenire in Germania. A Bolzano due squadre possono mettersi in viaggio verso le zone colpite dall'alluvione in qualsiasi momento, ma si attende la precisa richiesta della autorità tedesche.

"Anche dal Trentino partiranno alcuni uomini della Protezione civile del Trentino per aiutare le popolazioni colpite da quella che viene definita 'l'alluvione del secolo'", informa il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti che, a nome della giunta, esprime "solidarietà al popolo tedesco e condoglianze alle famiglie delle vittime per la grave alluvione che si è abbattuta in Germania". (ANSA).