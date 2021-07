Scuola: Invalsi, Prov. Trento unica senza dispersi impliciti

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - "Credo che ciò ha fatto veramente la differenza per la provincia di Trento durante la pandemia sia stata la cura che ci si è presi della scuola. I livelli di 'performance' dei test Invalsi si sono giocati non su pochi casi di eccellenza, ma su tutta la distribuzione, e quando si riesce a portare tutta la popolazione scolastica verso l'alto, questo ha un effetto moltiplicativo enorme per l'intera società". Così il responsabile nazionale del test Invalsi, Roberto Ricci, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei dati riguardanti la scuola del Trentino.

"La provincia di Trento è l'unico territorio privo di dispersi impliciti, ovvero quegli allievi che risultano particolarmente fragili in tutte le discipline, principale ragione dell'esclusione sociale. Più di prima, la nostra società avrà bisogno di ragazzi preparati, e garantire buone competenze di base significa permettere ai giovani di costruire le altre competenze, che sono la chiave di volta per il futuro", ha aggiunto Ricci.

Dai dati citati da Ricci, la scuola trentina (in particolare quella secondaria di 1/o e 2/o grado) non ha registrato perdite di apprendimento durante la pandemia, rimanendo al di sopra della media nazionale. (ANSA).