Pallavolo: il ritorno di Matey Kaziyski alla Trentino Volley

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - Quella maglia numero uno tenuta da Trentino Volley nell'armadio negli ultimi cinque anni può finalmente tornare sulle spalle del suo (unico) legittimo proprietario: la società annuncia infatti che verrà nuovamente indossata da Matey Kaziyski, giocatore simbolo del grande ciclo di vittorie (nazionali ed internazionali) di Trento con quindici titoli complessivi ottenuti, dodici da capitano e 4.945 punti realizzati, migliore marcatore della Trentino Volley. Oggi trentaseienne, il fuoriclasse bulgaro sarà uno dei martelli che comporranno la nuova rosa dell'Itas Trentino. L'accordo per il suo ritorno a Trento è stato recentemente siglato e avrà base biennale. La firma rafforza un legame che, di fatto, non si è mai interrotto, tant'è vero che Kaziyski ha continuato a vivere in città anche negli anni in cui ha scelto di giocare altrove e spesso si è fatto vedere dalle parti della Blm Group Arena anche semplicemente per un saluto.

"Matey è stato parte integrante del percorso di questo club e sono contento di poter dire che lo sarà anche nel futuro", dichiara il presidente Diego Mosna". "Nella mia testa ho sempre pensato che prima o poi sarebbe stato giusto giocare di nuovo a Trento per completare il cerchio della mia carriera. Ho ancora tanto da dare e voglio continuare a pormi obiettivi importanti, come ad esempio superare quota 5.000 punti per questo club, ma soprattutto voglio offrire il mio contributo per mantenere Trentino Volley sempre ad alti livelli", dice Kaziyski (ANSA).