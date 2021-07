Latte Trento, bilancio aggregato da 58 milioni di euro

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - Nonostante l'annata molto complessa, il totale dei ricavi della Latte Trento sfiora i 50 milioni di euro (47 nel 2019), che sommato al fatturato di Trevilatte (società costituita con Latterie Vicentine) porta a oltre 58 milioni il bilancio aggregato. Il conferimento dei soci ha raggiunto i 54,8 milioni di litri, contro i 52 del 2019, con un aumento del 5,4%. Le vendite degli spacci hanno raggiunto i 3,8 milioni (erano 3,5 nel 2019), con un incremento dell'8,5% dovuto al secondo semestre, dopo i primi mesi difficili. Il liquidato ai soci è pari a 0,56 euro a litro, con un utile netto pari a euro 98.951 euro e liquidazioni totali per circa 28 milioni. La pandemia non ha fermato gli investimenti, pari a 2,4 milioni di euro che proseguiranno nel 2021-2022 e supereranno i 3,5 milioni di euro.

In assenza del presidente Carlo Graziadei, dimissionario, l'assemblea di oggi è stata gestita dal vicepresidente Renato Costa e la sua relazione è stata letta dal presidente del collegio sindacale Marco Ghelli. Costa ha spiegato ai soci che Graziadei si è dimesso dopo un Consiglio di Amministrazione sul rinnovo delle cariche in scadenza e sugli investimenti futuri.

In particolare, non si è trovato l'accordo con il criterio di rappresentanza delle zone. "Lo voglio ringraziare pubblicamente: se in questi anni Latte Trento ha assunto un ruolo così importante lo si deve anche al suo impegno", ha detto il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, intervenuto all'assemblea con l'assessora all'agricoltura Giulia Zanotelli.

Riguardo alla promozione, Zanotelli ha ricordato come la Giunta abbia deciso "di investire ulteriori risorse, attraverso l'assestamento di bilancio, che aiuteranno il settore lattiero-caseario". Secondo la titolare della delega all'agricoltura, inoltre, il Trentino deve presentarsi "unito oltre i confini provinciali, presentare tutte le sue eccellenze: questo è un obiettivo a cui stiamo lavorando con i colleghi assessori Failoni e Spinelli". (ANSA).