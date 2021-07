Covid: Miss Alto Adige ha ricevuto la prima dose

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Katia Bettin, l'attuale Miss Alto Adige, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19 alla Fiera di Bolzano. "Essere Miss comporta una certa visibilità e con questo gesto vorrei incoraggiare altre persone a seguirmi. È importante restare uniti, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per prevenire o almeno limitare la diffusione del Covid-19", dice Katia. "Il mio messaggio va soprattutto ai miei coetanei, dobbiamo continuare ad essere prudenti perché purtroppo non è ancora finita".

"Per più di un anno - aggiunge l'Azienda sanitaria in una nota - , la vita sociale è dovuta passare in secondo piano e le numerose restrizioni sono state pesanti e causa di stress per tutti. I giovani, come Katia, nonostante in generale abbiano un decorso della malattia abbastanza leggero, possono essere comunque un involontario veicolo di infezione sia tra coetanei ma anche per le persone più fragili che gravitano intorno al loro nucleo familiare. Rimane di fondamentale importanza non abbassare la guardia, mantenere le distanze sociali, coprirsi la bocca e il naso, osservare le norme igieniche ed essere sempre vigili ed attenti". (ANSA).