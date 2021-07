'Ciclisti evitate passo Rombo', polemiche sul web

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Suscita polemiche sul web l'invito della società Timmelsjoch Hochalpenstrasse ai ciclisti ad evitare la strada di Passo Rombo di sabato e domenica tra le dieci e le sedici. Il valico italo-austriaco, che collega l'Alto Adige con in Tirolo, si trova a 2.474 metri di quota ed è aperto solo d'estate. Il suo panorama mozzafiato attira moltissimi turisti, ultimamente anche un numero crescente di ciclisti.

Come viene spiegato dalla società in un post su Facebook, "situazioni di pericolo" si creano soprattutto nel fine settimana a causa della forte presenza di macchine e ciclisti.

Perciò l'invito ai ciclisti ad evitare "per motivi di sicurezza" la strada tra la val Passiria e la Oetztal. Sul web fioccano le critiche. C'è chi si interroga perché questo appello non sia stato rivolto ad automobilisti e motociclisti e se questo provvedimento è in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità.

