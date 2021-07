Scuola, prove Invalsi: Trentino sopra la media nazionale

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - I risultati delle prove Invalsi 2021 confermano il buono stato di salute della scuola trentina nonostante i problemi legati alla pandemia. In linea generale, infatti, gli istituti trentini hanno fatto registrare risultati al di sopra della media nazionale nei test di italiano, matematica e inglese. La prova ha riguardato le scolare e gli scolari di seconda e quinta della primaria, studentesse e studenti della terza media e della quinta superiore.

In dettaglio: per quanto riguarda le seconde classi della primaria il risultato medio è stato di 208 per italiano (205 la media nazionale) e 205 per matematica (198); per le quinte, 204 per italiano (205) e 199 per matematica (198); per la terza media, 209 per italiano (196) e 211 per matematica (193); per la quinta superiore, 215 per italiano (190) e 221 per matematica (191). Passando all'inglese, questi i risultati: per le quinte classi della primaria, il 95% ha raggiunto l'obiettivo A1 nel Reading (92% la media nazionale) e l'89% nel Listening (82%); per le terze classi delle medie l'obiettivo A2 è stato raggiunto dal 90% nel Reading (76%) e dall'86% nel Listening (59%); nelle quinte classi delle superiori l'obiettivo B2 è stato raggiunto dal 79% degli studenti nel Reading (69%), e dal 49% nel Listening (37%).

"A uno sguardo d'insieme, gli esiti delle scuole della Provincia autonoma di Trento non solo sono tra i migliori d'Italia, ma le scuole trentine sono riuscite a contenere maggiormente gli effetti negativi di lunghi periodi di sospensione della didattica in presenza", il commento dell'assessore provinciale Mirko Bisesti. (ANSA).