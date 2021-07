Nessun morto da 9 giorni, ma risalgono i contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - Risalgono i postivi al Covid in Trentino, dove non ci sono stati decessi causati dal virus per il 9/o giorno consecutivo. I nuovi contagi sono 24 (ieri erano stati 10): tra i nuovi positivi anche un bambino di nemmeno 2 anni. Tornano i contagi anche fra gli anziani, in particolare un caso in fascia 60-69 anni ed un altro caso fra gli ultra ottantenni. Sono stati somministrati 443 tamponi molecolari che hanno individuato 4 nuovi casi positivi e confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 924 ed il riscontro è stato significativamente superiore al trend dell'ultimo periodo: 20 i casi positivi intercettati.

Rimane stabile la situazione negli ospedali, dove da giorni non si registrano ricoveri per Covid. Quanto ai vaccini, sono 507.088 quelli somministrazioni finora, di cui 201.801 seconde dosi. Sono 66.482 le dosi somministrate agli ultra ottantenni, 87.544 quelle in fascia 70-79 anni e 99.557 tra i 60 ed i 69 anni. (ANSA).