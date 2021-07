Minaccia vigili urbani a Merano, condannato a 10 mesi

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - E' stato condannato per direttissima a 10 mesi, senza condizionale, il meranese che ieri durante un controllo stradale in via Garibaldi ha aggredito una pattuglia di vigili urbani. L'uomo ha dato in escandescenza e ha minacciato i vigili con un cacciavite, per poi mandare in frantumi due vetri dell'auto di servizio, danneggiando anche la carrozzeria. Con lo spray al peperoncino i vigili sono riusciti infine a bloccare l'uomo. (ANSA).