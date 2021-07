Ginecologa scomparsa,la mamma: 'Suo sacrificio non sia vano'

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - "Sono la mamma di Sara Pedri e scrivo perché non posso più tacere di fronte al tentativo di offrire un'immagine distorta e non veritiera di mia figlia. Sara non è fragile e la sua storia ne è una lampante dimostrazione".

Sono alcune delle frasi contenute in una lettera che Mirella Sintoni, la mamma della ginecologa Sara Pedri, 31 anni, scomparsa da Trento il 4 marzo scorso, ha inviato al settimanale "Giallo", che le pubblica in esclusiva nel numero in edicola da giovedì 15 luglio.

La donna nella sua lettera aggiunge: "Pregate perché il suo sacrificio non sia vano e possa allontanare per sempre dalla mente umana e dalle coscienze la mancanza di rispetto. La verità su mia figlia deve essere affermata". (ANSA).