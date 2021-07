Due runners tedeschi partono single e arrivano sposati

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - Iscrizioni chiuse con 2.000 partecipanti al 21/o Giro Lago di Resia di sabato 17 luglio,. La storica gara dell'alta Val Venosta quest'anno riserva una chicca, si vocifera una prima europea, forse mondiale. Due runners tedeschi, Claudia Weber e Thomas Wenning, non più giovanissimi, partiranno rispettivamente col numero 1 e col numero 2. Lei col vestito bianco di tulle, lui in giacca e cravatta. Saranno davanti a tutti i 2.000 runners schierati (ore 16) a Curon Venosta, dopo lo sparo correranno in Comune dal sindaco Franz Prieth che li unirà in matrimonio e di corsa riprenderanno la gara per essere festeggiati da tantissimi appassionati. Hanno già percorso insieme oltre 100.000 chilometri e consumato ben 150 paia di scarpette.

Sempre apprezzati dagli amanti della corsa i 15,3 km tutti attorno al lago, col mitico campanile che emerge dalle acque che nascondono il paese sommerso dal 1950: al via anche Hermann Achmüller, secondo nella prima edizione del 2000 e sei volte vincitore, quindi il dominatore dello scorso anno Michael Hofer ed anche altri che campeggiano nell'albo d'oro come Peter Lanziner, due volte vincitore, e Markus Ploner, terzo lo scorso anno. (ANSA).