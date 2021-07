Covid: in Trentino lettere agli over 50 non ancora vaccinati

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - Nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, l'Azienda sanitaria di Trento invierà agli over 50 che ancora non si sono vaccinati una lettera per convincerli a farlo. Lo ha annunciato Antonio Ferro, dirigente generale facente funzioni, nel corso della conferenza stampa sulle nomine della nuova squadra Apss. "C'è ancora molto da lavorare - ha detto Ferro - e abbiamo deciso di fare un appello con una lettera che partirà la prossima settimana a persone sopra i 50 anni in collaborazione con l'Università".

Ferro ha spiegato che Apss ha fatto "tutto il possibile", concedendo di scegliere il vaccino, dando la possibilità di anticipare a 21 giorni la seconda dose. La preoccupazione è data anche dai recenti assembramenti durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei: "Ci sarà un aumento di casi, giovani che non si possono vaccinare, quindi dovremmo continuare la campagna per vaccinare le persone over 50 e poi tenere in considerazione anche l'aspetto comportamentale, cioè mantenere comportamenti corretti, perché gli assembramenti visti in occasione degli Europei favoriscono i contagi e soprattutto nei locali al chiuso, non all'aperto dove è possibile mantenere il distanziamento, dovranno essere sostenute nuovamente le norme comportamentali corrette", ha aggiunto Ferro. (ANSA).