Covid: esperto, nuovo aumento casi causato dall'incoscienza

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - "Noncuranza, incoscienza e sventatezza fanno nuovamente aumentare i numeri. Osserviamo una crescita soprattutto nella fascia d'età tra i 10 e i 30 anni".

Lo afferma il biostatico Markus Falk.

"Sappiamo - dice all'ANSA - che in quella fascia d'età su 10 mila contagiati, 100 finiscono in ospedale, 10 in terapia intensiva e una al cimitero". Secondo Falk, "per evitare ciò basta farsi vaccinare, non prendere il coronavirus e soprattutto non passarlo ad altri". Il biostatico fa presente che in Alto Adige "ci sono ancora 200 mila persone che possono contagiarsi, circa 5 mila possono finire in ospedale, 700 in terapia intensiva e 600 al cimitero". "Speriamo che questa estate non diventi troppo 'calda' per quanto riguarda la pandemia", conclude Falk. (ANSA).