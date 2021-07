Covid: 12 nuovi positivi in Alto Adige, solo 2 i guariti

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - Per il secondo giorno consecutivo, in Alto Adige si registrano più nuovi contagi, (che sono in totale 12), che guariti, che sono 2. Dei nuovi contagi, 8 sono stati rilevati sulla base di 442 tamponi pcr (143 dei quali nuovi test), mentre 4 sono stati rilevati sulla base di 1.981 test antigenici. Non vengono segnalati nuovi decessi che restano, quindi, fermi a 1.182.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 364, mentre i guariti totali sono 73.704.

L'Azienda sanitaria provinciale ha aggiornato i dati relativi alle vaccinazioni del personale sanitario. Dei 3.967 operatori non vaccinati (1.133 dell'Azienda sanitaria e 2.634 personale esterno), 1.624, nel frattempo si sono fatti vaccinare (Azienda sanitaria: 543; personale esterno: 1.081). I non vaccinati sono in totale, quindi, 2.343.

Hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione 1.044 persone (Azienda sanitaria: 482; personale esterno: 562). Di queste, hanno dato seguito all'invito alla vaccinazione in 587 (Azienda sanitaria: 285; personale esterno: 302). Attualmente sono in corso in totale 231 accertamenti (Azienda sanitaria: 178; personale esterno: 53). (ANSA).