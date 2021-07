Ue: Ciocca, appello a Europa per redistribuzione orsi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "La gestione dalla convivenza pacifica e in sicurezza uomo-animali è un tema estremamente complesso e di difficile gestione, da qui la scelta dell'abbattimento degli orsi in Trentino. A livello europeo sentiamo però spesso parlare di Green Deal e di salvaguardia ambientale, quindi mi aspetto che anche in questo caso vi sia un intervento dell'Europa con un'azione concreta attraverso la conclusione di un accordo tra i diversi Paesi di redistribuzione delle quote di orsi presenti su ogni territorio nazionale". Lo afferma, in una nota, l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca.

"Laddove sono presenti delle specie protette in esubero, come in questo caso per quanto riguarda l'orso trentino l'Europa - prosegue Ciocca - si deve far carico della loro redistribuzione controllata sul territorio europeo.

Serve infatti una nuova strategia comunitaria che sia inclusiva di tutti gli aspetti legati all'ambiente e alla natura e che vada ad aiutare tutte le specie in difficoltà che altrimenti rischierebbero l'abbattimento, garantendo che la sensibilità degli animali sia presa in considerazione in tutte le politiche pertinenti". (ANSA).