Orsa catturata in val Concei e rilasciata con radiocollare

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Un orso è stato catturato, munito di radiocollare e rilasciato dal Corpo forestale trentino all'imbocco della val Concei. Si ipotizza che si tratti di F43, un esemplare femmina monitorata dai forestali per il suo comportamento definito molto confidente per le sue scorribande nelle aree della val di Ledro, dell'Alto Garda e del Lomaso.

La squadra catture dei forestali è intervenuta nella tarda serata di ieri all'imbocco quando l'orso ha fatto scattare la trappola tubo posizionata nei giorni scorsi. L'esemplare, una femmina giovane del peso di 112 kg, è stata radiocollarata e, dopo il prelievo di campioni organici utili all'identificazione genetica, subito rilasciata.

La presenza del radiocollare - sottolinea la Provincia di Trento - consentirà di segnalarne la presenza (link mappa aggiornata in tempo reale) e di eseguire, qualora necessarie, ulteriori azioni di dissuasione, in ottemperanza a quanto previsto dal Pacobace e dalle Linee guida della Provincia. La Provincia spera che la cattura abbia costituito anche un'importante azione di dissuasione, rinforzata anche dall'uso di munizioni in gomma e dai cani da orso, per rendere l'orsa più diffidente nei confronti dell'uomo. (ANSA).