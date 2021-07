Nubifragi e raffiche di vento in Trentino, danni

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Un'ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio in Trentino con violenti acquazzoni, temporali e forti raffiche di vento. Danni sono segnalati soprattutto nell'Alto Garda dove la forza del vento ha sradicato alcuni alberi e fatto volare in aria barche e tavole da surf.

Alcuni tetti sono stati scoperchiati. Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. In valle dei Laghi un albero è caduto su un'auto in transito e il conducente è rimasto praticamente illeso. Gran lavoro dei vigili del fuoco anche a Trento per numerose chiamate per allagamenti. (ANSA).