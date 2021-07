Maltempo: allagamenti dopo temporali a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio su Bolzano. Sono una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo altoatesino, soprattutto per allagamenti. In via Cesare Battisti, dove sono in corso lavori per la posa del teleriscaldamento, a causa delle forti precipitazioni si è formato un laghetto. (ANSA).