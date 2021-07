Covid: crescono i contagi in Alto Adige, 23 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Tornano a crescere i contagi da Covid-19 in Alto Adige: i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 23 nuovi casi positivi. Di questi, 12 sono stati rilevati sulla base di 708 tamponi pcr (209 dei quali nuovi test) ed 11 sulla base di 2.357 test antigenici. Bisogna risalire ad un mese fa, al 12 giugno, per trovare più di venti casi accertati in un giorno.

Diminuiscono, però, i pazienti Covid-19 ricoverati: sono 8 (uno in meno rispetto ad ieri), due dei quali, entrambi contagiati dalla variante Delta, sono assistiti in terapia intensiva. Altri 2 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non si registrano, invece, nuovi decessi: il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, resta quindi fermo a 1.182.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 344, mentre i guariti totali sono 73.702 (10 in più rispetto ad ieri). (ANSA).