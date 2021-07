Covid: 10 nuovi casi in Trentino, 8/o giorno senza decessi

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Ottavo giorno senza decessi per covid in Trentino con 10 nuovi contagi. Lo dice il bollettino dell'Azienda sanitaria. Individuati 4 nuovi positivi su 352 i tamponi molecolari e 6 su 844 test rapidi antigenici. Gli ospedali restano ancora 'covid free'.

Sul fronte delle vaccinazioni è stata raggiunta quota 503.293 somministrazioni, di cui 199.808 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 66.431 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 87.466 dosi e tra i 60-69 anni 99.223 dosi. (ANSA).