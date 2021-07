Commercio: dal 16 luglio 4 settimane di saldi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - L'inizio dei saldi estivi in Alto Adige è stato fissato al 16 luglio ed avranno una durata di quattro settimane. Lo rende noto L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige.

"Le svendite di fine stagione con date fisse mantengono, come in passato, la loro grande importanza: da un lato, le aziende commerciali hanno un efficace strumento per liberare i magazzini; dall'altro, i clienti ricevono un messaggio chiaro, cioè che, in questo periodo, le rimanenze vengono vendute a prezzi vantaggiosi", dichiara il presidente dell'Unione Philipp Moser.

Nei 15 comuni e località turistiche di Tires, Castelrotto, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia e San Valentino alla Muta, i saldi estivi prenderanno il via sabato 13 agosto e si concluderanno il 10 settembre. (ANSA).