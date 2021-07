Alto Adige: Calderoli presidente della Commissione dei Sei

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Il senatore della Lega, Roberto Calderoli, è il nuovo presidente della Commissione dei Sei, la commissione paritetica Stato-Provincia di Bolzano che elabora le norme d'attuazione allo statuto d'autonomia. Lo hanno eletto i componenti dell'organismo, riunito in videoconferenza per l'insediamento, alla presenza del ministro degli affari regionali, Mariastella Gelmini. Fabio Scalet, già dirigente della Provincia di Trento, è stato confermato alla presidenza della Commissione dei dodici.

"Ringrazio tutti i membri della commissione che hanno riposto la fiducia nella mia persona, questa nomina rappresenta un grande motivo di orgoglio e soddisfazione e la considero un riconoscimento del lavoro svolto da decenni, durante la mia esperienza da parlamentare e anche da ministro, in difesa delle autonomie e in particolare di quelle speciali.

Ci sono ancora troppe norme che attendono da troppo tempo di essere attuate, ora mettiamoci al lavoro perché i risultati voglio portarli a casa in tempi brevissimi", lo afferma il senatore Roberto Calderoli.