Motociclista cade a Riva, grave

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - E' ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale S.Chiara di Trento un giovane di 31 anni caduto dal proprio scooter le scorsa notte davanti al centro commerciale di Riva del Garda, sulla statale 240.

Dopo i primi soccorsi del '118', il giovane è stato trasportato a Trento con l'elisoccorso. Dai primi rilievi dei carabinieri, l'incidente non è legato ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ad Euro 2020. (ANSA).